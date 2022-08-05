Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.

Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.