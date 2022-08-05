Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisini dövdü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini öne sürerek saldırdı. Saldırıda temizlik görevlisinin burnu kırıldı.
Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.
Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.
Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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