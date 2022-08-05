Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı.
2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi.
Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.
Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi.
Etiketler: Tarihi Eser İstanbul
Sıradaki Haber
Bakanlıktan valiliklere 'metamfetaminle mücadele' talimatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz