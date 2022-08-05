Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde otobüs çukura saplandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün arka lastikleri yolda oluşan çukura düştü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şebeke suyu hattında patlak meydana geldi. Mustafa Kipriksiz'in kullandığı otobüs, patlak nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı.
Arka tekerlekleri çukurda kalan otobüs hareket edemedi. Otobüste bulunan 30 işçi başka araçlar fabrikaya götürüldü. Belediye ekipleri yolda çalışma başlattı.
Yaşanan arıza nedeniyle 3 mahallede su kesintisi yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Otobüs
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