Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı18 Kasım 2019 Pazartesi 13:33 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 13:37
Batman'da doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek dağda mahsur kalan 11 kişiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Demirbilek köyünün Şerko Tepesi mevkiinde dün doğa yürüyüşüne çıkan 11 kişilik grup, dönüş yolunda yönlerini kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.
Sarp kayalık ve engebeli bölgede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi.
Kurtarılan kişilerin durumu iyi
AFAD bünyesindeki dağcılardan oluşan ekip, halat yardımıyla 11 kişiye ulaştı.
Bulundukları yerden akşam saatlerinde kurtarılan vatandaşlar, araçlarla kent merkezine götürüldü.
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kişiler, AFAD yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: AA