Eski Yargıtay üyesi Altan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası18 Kasım 2019 Pazartesi 13:21 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 13:30
Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada karar açıklandı. Altan, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Altan, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.
Sanık Altan ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı kararı, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu açıkladı.
İlyas Altan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Altan hakkında adli kontrole de hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yolu açık. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Kaynak: AA