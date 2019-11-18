20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye bürünecek18 Kasım 2019 Pazartesi 13:08 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 13:11
UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule mavi renkle ışıklandırılacak.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 30'ncu yıl dönümüne denk geldi.
Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu çocuklar için büyük önem taşıyan kaynakların sağlanması için harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, Türkiye'de sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıtacak.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Ankara'da Atakule 20 Kasım günü mavi renkle ışıklandırılacak.
Kaynak: AA