Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Batman Müze Müdürü Alper Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Valilikten açıklama

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği öğrenildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bakan Tunç ve Ersoy'dan taziye mesajı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Batman ilimizin Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'nda yapılan adli keşif işlemleri tamamlandıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında bilirkişilerimiz Aliye Yılmaz, Mustafa Serdar Akgönül, Fesih Barut ile Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve Sason Kaymakamlığı personeli sürücü Mazlum Yılmaz'ın vefatını teessürle öğrendim. Elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabındaki mesajında, tarihi ve kültürel mirası korumak, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan isimlerin kaybının, Bakanlığı ve kültür camiasını derinden sarstığını belirtti.

Ersoy, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve mensubu oldukları kurumlara başsağlığı ve sabır diledi.