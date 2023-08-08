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Türkiye
AA 08.08.2023 14:23

Batman Havalimanı bakım nedeniyle eylül ayında uçuşlara kapalı olacak

Batman Havalimanı'nın yapılacak rutin bakım nedeniyle eylül ayında uçuşlara kapalı olacağı bildirildi.

Batman Havalimanı bakım nedeniyle eylül ayında uçuşlara kapalı olacak
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Vali Ekrem Canalp, Batman Belediyesi toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Batman Havalimanı'nda pist yenileme çalışması yapılacağını söyledi.

Çalışmalar nedeniyle havalimanının eylül ayı boyunca uçuşlara kapalı olacağını kaydeden Canalp, havalimanı pist bakımının rutin olduğunu, belli bir periyot içerisinde havalimanlarında pistlerin yenilenmesi gerektiğini, Batman Havalimanı pistinin de bakıma alınacağını ifade etti.

Bu süreçte Batman Belediyesi'ne ait bazı otobüslerin Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında hizmet vereceğini ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız Batman Belediyesi sınırları içerisindeki en düşük otobüs ücret tarifesi olan 5,5 lira ile uçak biletlerini göstererek Batman'dan Diyarbakır Havalimanı'na aynı şekilde Diyarbakır Havalimanı'ndan Batman'a ulaşım imkanına bir aylık süre boyunca kavuşacak. Otobüs seferleri uçak saatlerine göre ayarlanacak."

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