Açık 34.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.08.2023 13:37

Alanya'daki kavganın ardından tekneler mühürlendi: 2 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi sahibi çalışanları tatilci C.A.'ya sopalarla saldırmasının ardından, olaya karışanlara ait iki tur teknesi mühürlenerek, 30 gün ticaretten menedildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Alanya'daki kavganın ardından tekneler mühürlendi: 2 tutuklama
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi, Almanya'dan tatile gelen, 27 yaşındaki C.A.'ya sopalarla saldırdı.

Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

30 gün men edildiler

Yapılan tebligatın ardından, dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilerek, her iki tur teknesi 30 gün boyunca ticaretten menedildi.

"Denetimlerimize devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Birkaç gün önce bu bölgede tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Neticesinde Kaymakamlık makamının oluruyla olaya karışan her iki tekne de 30'ar gün, ticari faaliyetten menedildi. Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Zabıta olarak 7/24 biz bu bölgede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çığırtkanlık, yaka kartı, tişört ve genel düzen konusunda sürekli denetimlerimiz var daha da sıklaştırdık. Asayişe müessir bir olay, bu kavga olayı. Burada yetki tamamen emniyette. Emniyet de gereğini yapmıştır. Şahısları gözaltına alarak gerekli adli işlemleri başlatmışlardır. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması" dedi.

Ayrıca, bahse konu teknelerin çalışma ile ilgili ruhsatlarının iptali konusunun perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı. 

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Mardin'de vatandaşlar sıcağa karşı uyarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Kocaeli'de market deposunda yangın
14:02
ABD’de federal yargıç, Trump'ın Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti
14:01
TMO silosundaki patlamayla ilgili inceleme sürüyor
13:58
Kronik can sıkıntısı 'ennui' için profesyonel destek büyük önem taşıyor
13:54
Yatay geçişte son gün 11 Ağustos
13:45
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
FOTO FOKUS
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ