Alanya'daki kavganın ardından tekneler mühürlendi: 2 tutuklama

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi, Almanya'dan tatile gelen, 27 yaşındaki C.A.'ya sopalarla saldırdı.

Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

30 gün men edildiler

Yapılan tebligatın ardından, dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilerek, her iki tur teknesi 30 gün boyunca ticaretten menedildi.

"Denetimlerimize devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Birkaç gün önce bu bölgede tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Neticesinde Kaymakamlık makamının oluruyla olaya karışan her iki tekne de 30'ar gün, ticari faaliyetten menedildi. Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Zabıta olarak 7/24 biz bu bölgede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çığırtkanlık, yaka kartı, tişört ve genel düzen konusunda sürekli denetimlerimiz var daha da sıklaştırdık. Asayişe müessir bir olay, bu kavga olayı. Burada yetki tamamen emniyette. Emniyet de gereğini yapmıştır. Şahısları gözaltına alarak gerekli adli işlemleri başlatmışlardır. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması" dedi.

Ayrıca, bahse konu teknelerin çalışma ile ilgili ruhsatlarının iptali konusunun perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı.