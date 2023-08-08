Açık 34.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.08.2023 13:25

Diyarbakır'da oto yıkama 5, halı yıkama 3 gün yasak

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere su kullanımına yönelik oto yıkamaya 5 gün, halı yıkamaya ise 3 gün yasak getirildi.

Diyarbakır'da oto yıkama 5, halı yıkama 3 gün yasak
[Fotograf: DHA]

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi.

Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak. 8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

"Yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbir"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekip, "Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz; Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz" dedi. 

ETİKETLER
Diyarbakır Su Kaynakları
Sıradaki Haber
Silo patlamasında yaralanan güvercinler de tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Kocaeli'de market deposunda yangın
14:02
ABD’de federal yargıç, Trump'ın Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti
14:01
TMO silosundaki patlamayla ilgili inceleme sürüyor
13:58
Kronik can sıkıntısı 'ennui' için profesyonel destek büyük önem taşıyor
13:54
Yatay geçişte son gün 11 Ağustos
13:45
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
FOTO FOKUS
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ