Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği vurgulandı.

"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" denilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Cezaevinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyleyen TRT Haber muhabiri Yusuf Güneş, olayın ayrıntılarını anlattı.

#SONDAKİKA

Batman Başsavcılığı, M Tipi Cezaevinde yaşanan olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığını açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Yusuf Güneş aktardı. pic.twitter.com/w2gJGkuwaH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2020

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]