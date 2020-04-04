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Kastamonu'da sokağa çıkma yasağına 11 kişiye para cezası
Kastamonu'da koronavirüs ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan denetimler sırasında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 20 yaş altı 9 kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs kastamonu covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 23:59
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