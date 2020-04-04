Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan denetimler sırasında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 20 yaş altı 9 kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.