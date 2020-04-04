İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi" bilgisini verdi.

Bir başka ilde de kumar oynarken yakalanlara sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 lira ceza verildiğini belirten Bakan Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.

Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar...

Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası...

Valimize — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 4, 2020

Hem para hem evden çıkmama cezası

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir ofiste kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 11 kişinin her birine 3 bin 150 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaldırım, kişilerin ayrıca 30 gün ikametlerinden ayrılamayacaklarını ve en az 10 kitap okuyacaklarını da söyledi.

Ekiplerimizin bir ofiste kumar oynandığını tesbit etmesi üzerine,

yasakları ihlal eden 11 kişinin her birine;



3150 TL idari para cezası, 30 gün ikametlerinden ayrılmama tedbiri,



En az 10 kitap okuma zorunluluğu getirilmiştir.



Lütfen alınan tedbir ve karalara UYALIM... — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) April 4, 2020

Kavgaya da para cezası

Bitlis'te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ö.T, A.B, S.B, B.B, S.T. ve N.T, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kavga Olayına Karışan Her Bir Kişiye ‘Sosyal Mesafe’ Kuralına Uymamaktan 3 Bin 150 TL İdari Para Cezası Kesildihttps://t.co/sC7aTWWaXB pic.twitter.com/pcGewkjuuh — Bitlis Valiliği (@BitlisValiligi) April 4, 2020

Gözaltına alınan 7 kişiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.