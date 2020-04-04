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Bakan Koca'dan çocuk ve gençlere teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."
Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
Etiketler: koronavirüs çocuk ve gençlere teşekkür BakanSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 22:11
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