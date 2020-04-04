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İstanbul'da metro seferlerine düzenleme
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."
6 Nisan Pazartesi'den itibaren;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2020
Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır
Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır
Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir
Değerli İstanbullulara duyurulur.
Etiketler: ulaşım tedbir koronavirüs İstanbul metro seferleri düzenlemeSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 21:25
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