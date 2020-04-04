Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Vali Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek" ifadelerine yer verdi.
#İlPandemiKurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik.
Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.
Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda değerlendirilecek.#EvindeKalİstanbul
Etiketler: video konferans oandemi kurulu toplantı koronavirüsSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 21:48
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