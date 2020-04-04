Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de can kaybı 501 oldu
Türkiye’de bugün 3 bin 13 yeni vaka tespit edildi, 76 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 786'ya yükseldi.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
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