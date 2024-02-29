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Türkiye
TRT Haber 29.02.2024 10:24

Batıda bahar doğuda kar: Ardahan eksi 34 dereceyi, Bodrum 25 dereceyi gördü

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 34 derece ölçüldü. Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise güneşli hava etkili oldu. Termometreler 25,6 dereceyi gösterdi.

Batıda bahar doğuda kar: Ardahan eksi 34 dereceyi, Bodrum 25 dereceyi gördü
[Fotograf: AA]

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Batıda bahar doğuda kar: Ardahan eksi 34 dereceyi, Bodrum 25 dereceyi gördü

Göle ilçesinde termometrelerin gece eksi 34 dereceyi gösterdi. Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

Bodrum'da sıcaklıklar arttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıkları arttı. Güneşli havanın etkisiyle ilçede termometreler 25,6 dereceyi gösterdi.

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