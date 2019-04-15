Anadolu Türklerinin Rumeli’ye geçiş döneminde konakladığı, birçok savaşa konu olan Batı Trakya’daki Gümülcine’ye bağlı Kurbantepe bölgesi, yerleşim merkezi yeri olması sebebiyle büyük önem taşıyordu. Bu sebeple o dönem, birçok kuyu yaptırılıp bölgeye suyun bu kuyulardan gelmesi sağlanıyordu.

9 yılda bir yapılan gelenek

Menetler ve Değirmendere köylerinin suyu kesildiğinde Kurbantepe’de, kıtlık yaşanmaması için yağmur duası edilip, kurban kesiliyordu. Günümüzde de bu gelenek her 9 yılda bir yapılıyor.

Bu seneki etkinliğe eski Devlet Bakanı Bursalı işadamı Cavit Çağlar, AK Parti Bursa Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. Cami içinde yapılan konuşmalarda Hakan Çavuşoğlu Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı Trakya’ya olan sevgisinden bahsetti.

"Desteklerimiz devam edecek"

TRT Haber’e konuşan Çavuşoğlu, Batı Trakya halkının kendisini mutlu ve huzurlu hissetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamızda bu vatandaşlarımıza bakış açısı hakikaten farklı. Nerede yaşıyor olursa olsun orada bulunan bir soydaşımız varsa onlara yardım etmeye onların sıkıntılarını gidermeye çalışan bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Biz de ondan aldığımız ilhamla Batı Trakya'nın bir evladı olarak buradaki kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz destek vermeye çalışıyoruz, bazen moralle bazen farklı şekillerde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ayaklarının yere sağlam basması için, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmeleri için bu desteklerimiz devam edecek."

"İnşallah bundan sonra daha sık gelmeye çalışacağım"

Eski Bakan Cavit Çağlar da bölgeye daha sık gelmeye çalışacağını vurgulayarak TRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllar önce Babam dedem bu topraklardan ayrılmış bize de buralara gelmek bugüne kısmetmiş. Buralarda yapılan bu geleneksel olan yapılan yağmur duası ve şükran günü var buna katıldık.

Benim gördüğüm şu: insan daha önce ailesinin yaşadığı yerleri gördüğü zaman değişiyor, yani buradan hiç ayrılmamış gibi hissediyorsunuz kendinizi, yıllardır burada yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, hiç hayatınızda görmediğiniz, sarılmadığınız dostlar buluyorsunuz, bu dostların hepsi sizin akrabanız yakınınız canınız ciğeriniz. Atalarımız yıllarca onların babaları ve dedeleri ile birlikte olmuşlar, ben hakikaten bunları anlatacak söz bulamıyorum, inşallah bundan sonra daha sık gelmeye çalışacağım."

Kaynak: TRT Haber