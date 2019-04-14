Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Yüksel'e tebrik
14 Nisan 2019 Pazar 20:43 - Son Güncelleme 14 Nisan 2019 Pazar 20:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Atakan Yüksel'i tebrik etti.
Atakan Yüksel, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yüksel'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.