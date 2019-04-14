İstanbul Beyoğlu'nda yaya geçidinin korkuluklarına bırakılan bomba süsü verilmiş paket, polisi alarma geçirmişti.

İstanbul Valiliği, şüpheli paket ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane Caddesi üzerindeki bir noktaya şüpheli paket bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerimiz sevk edilmiş ve bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."

Kaynak: AA