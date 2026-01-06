Batı bölgeleri için "kuvvetli fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de, zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer "kuvvetli fırtına" (80-90 km/sa) hızına ulaşması bekleniyor.

Ulaşımda aksama ve zehirlenme riskine karşı uyarı

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekilerek, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle soba kullanan vatandaşların gece saatlerinde dikkatli olmalarını ve fırtınanın etkili olduğu süre boyunca zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.