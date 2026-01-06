Son 55 yılın en sıcak 8. sonbaharı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 15,3 derece olarak ölçüldü. 2025 yılının sonbaharında ise ortalama sıcaklık 16,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,7 dereceyle 1991-2020 normallerinin 0,8 derece üzerinde, ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,7 dereceyle aynı dönem mevsim normallerinin 0,1 derece üzerinde, 2025 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı da 12,2 dereceyle yine aynı yıllara ait normallerin 2,9 derece üzerinde ölçüldü. Ayrıca 2025 yılı kasım ayı, 12,2 dereceyle son 55 yılın en sıcak üçüncü kasımı oldu.

Sonbahar mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti.

Öte yandan, sonbahar mevsimindeki ekstrem maksimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin altında, ekstrem minimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin üzerinde kaydedildi.

Verilere göre Türkiye'de en sıcak sonbahar mevsimi 2020 yılında yaşanırken, geçen sonbahar mevsimi son 55 yılın en sıcak 8. sonbaharı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelerde kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar

Sonbahar mevsimi ortalama sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık 37,4 dereceyle Edirne'de yaşandı.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, sonbaharda en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,9 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık 41,1 dereceyle Nazilli'de kayıtlara geçti.

Sonbaharda Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık 39,3 dereceyle Kozan'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,8 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık 37,4 dereceyle Çankırı'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,1 dereceyle İspir'de, en yüksek sıcaklık 42,6 dereceyle Tokat'ta yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 40,4 dereceyle Tunceli'de tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sonbaharda ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti.