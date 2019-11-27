Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın "çukur olayları" sırasında "ANF" isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Ayrıca, PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA