Başkentte terör operasyonu: 17 gözaltı27 Kasım 2019 Çarşamba 11:29 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK talimatıyla "çukur olayları" eylemine katıldığı belirtilen 2'si eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın "çukur olayları" sırasında "ANF" isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.
Ayrıca, PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA