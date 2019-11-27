Köpekler acımasızca birbirine saldırtılıyor. Çevrede bu vahşeti seyreden bir kalabalık toplanmış... Köpekler acı çekiyor, onlar para kazanıyor. TRT Haber ekipleri, adeta bir sektör haline gelen köpek dövüşlerini araştırdı.

Dövüştürülen köpekler daha yavruyken alınıp özel yöntemlerle yetiştiriliyor. Köpeklerin saldırgan olması için akıl almaz yöntemler uygulanıyor. Hayvanlar günlerce karanlıkta bekletiliyor. Sopalarla dövülüyor, aç bırakılıyor. Aç bırakılmayanlar ise agresifleşmesi için çiğ etle besleniyor.

Dövüştürülmeden önce ciddi ön hazırlıklar yapılıyor. Hayvanları düşman gibi yetiştirerek kavgaya alıştırıyorlar. Hayvanlar da travma yaşıyor ve tüm canlılara kötü gözle bakmaya başlıyor. Yenilen köpek için sonuç çoğu zaman ölüm oluyor.

Organizatörler köpekleri bölgelere ayırıyor

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi (HAYİHAK) Kurucu Başkanı Mehtap Özer, Doğu Anadolu Bölgesi'nde dövüşlere soncu denildiğini söyledi.

"Yani dövüş esnasında iki taraftan biri ölene kadar devam ediliyor. Diyelim ki hayvan ölmedi ama yenildi, bayıldı ya da düştü sahibi tarafından vurulup öldürülüyor."

Yıllardır bununla mücadele eden HAYİHAK'tan Mehtap Özer, Baron adı verilen organizatörlerin Türkiye’yi 7 bölgeye ayırdığını belirtiyor. Her bölge kendi içinde bir müsabaka düzenliyor.

Köpekler en son İstanbul'a götürülüyor

Dövüşler o kadar şiddetli oluyor ki köpekleri ayırmak için yüzlerine kaynar su dökülüyor. Her bölgeden 5 köpek çıkarılıyor. Tüm maçları yenmiş, bölge finalinden çıkmış oluyorlar. Ondan çıkanlar da Bursa, Ankara, İzmir en son da İstanbul'a geliyor.

Türkiye’nin diğer bölgelerindeki kanlı dövüşleri kazanan köpeklerin adresi bu kez İstanbul oluyor. Bu dövüşlerde ise yüksek bahisler oynanıyor. Rakamlar dudak uçuklatacak cinsten.

Özer, "200 bin lira, 200 bin euro, lüks araba parası vermesi umurunda olmuyor" dedi.

İstanbul’daki dövüşlerin yapıldığı yerlerden biri de Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alan. Sarıyer Ayazağa Muhtarı Mustafa Karaman, geç saatlerde bile şikayet aldıklarını anlattı.

Dövüşlerin yapıldığı iddia edilen sokağın yanındaki ormanlık alandan girildiğinde karşınıza derme çatma köpek barakası çıkıyor. Bazı ormanlık arazilerin usulsüzce çevrilmeye çalışıldığı da öne sürülüyor.

Mahallenin muhtarı Karaman, organizatörlerin barakada köpek besleme bahanesiyle yapı kayıt belgesi aldıklarını belirtti.

Kendi aralarında kullandıkları terimler var

Denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte kaçak barakalar mahkeme kararıyla yıkıldı. Köpek dövüştürenlerin kendi aralarında kullandıkları terimler var. Turnuvanın sponsorlarına baron, dövüş ringlerine meydan, organizatörlere simsar, bahis maçlarına kupon, dövüş köpeklerine meydancı, ölümle sonuçlanan dövüşlere ise soncu deniyor.

İstanbul’daki dövüşleri kazanan köpekler içinse bu kez yurt dışı serüveni başlıyor. Rakiplerini yenen köpeklerin adresi bu kez de Balkan ülkeleri oluyor. Oradaki köpekler de arada Türkiye'ye getiriliyor. İddialara göre benzer durum pitbull dövüşleri için de geçerli.

Dövüşlerin organize edilmesi için internet siteleri ve forum sayfaları kullanılıyor. Bu sitelere herkes giremiyor çünkü referans gerekiyor. Hatta bu internet sitelerinde lig fikstürleri oluşturuluyor.

Sitelere kayıt olmak için cep telefonundan kimlik numarasına kadar birçok bilgi isteniyor.

Bu vahşeti engellemek için yasal hazırlıklar da yapılıyor. Köpek dövüşlerinin, yüksek cezalar öngören katalog suç kapsamına girmesi için Meclis’te çalışma yürütülüyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman