Turizmde geçen yıllardaki durgunluğun yaralarını 2018’de sarmaya başlayan Türkiye, 2019 itibarıyla yeniden atağa geçti. Bu yılın ocak-eylül döneminde yeni bir rekora imza atan Türkiye, ilk 9 ayda 41 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Rotalarını Türkiye’ye çeviren yabancılardan elde edilen gelir aynı dönemde 26 milyar doları geçerken, birçok sektör bu süreçten karlı çıktı.

Ülkelerine dönerken mutlaka tatlı götürüyorlar

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, turistlerin ülkemizdeki en merak ettiği lezzetlerin başında baklavanın geldiğini anlattı.

[BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım. ]

Türkiye’de günlük baklava tüketiminin bin tonun üzerinde olduğuna işaret eden Yıldırım, İstanbul’da bu miktarın ortalama 400-450 ton dolaylarında olduğunu söyledi. BAKTAD Başkanı, bayramlarda tüketimin normalin iki katına çıktığını ifade ederek, turizm sezonunun iyi geçtiği dönemlerde de hem İstanbul, hem Türkiye genelinde bu miktarın arttığına işaret etti.

Yıldırım, turistlerin baklavayı sadece Türkiye’de bulundukları dönemde tüketmekle kalmadıklarına değinerek, “Tadına bakan, hem tatili boyunca neredeyse her gün baklavamızdan yiyor, hem de ülkesine dönerken mutlaka yanında koli koli baklava götürüyor. Sadece kendileri için de değil. Döndükleri zaman akrabalarına, sevdiklerine Türk baklavası götürmek istiyorlar” dedi.

Sektörde doping etkisi yarattı

TÜİK rakamlarına göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 milyon TL baklava ihracatı gerçekleştiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu yıl sektörde beklenti 30 milyon TL’ye yakın ihracat rakamına ulaşabilmek. Kaldı ki bu rakamların içinde turistlerin Türkiye’den dönüşte yanlarında götürdükleri baklava paketleri dahil değil.

2019 yılının kimi dönemlerinde ekonomide dalgalanmalar yaşansa da biz bu süreci turistlerle aştık. Binlerce turistin Türkiye’ye gelmesiyle sektör bir anda hareketlendi. Bu durum rakamlara da yansıdı. 2018 yılında günlük bin 50 ton baklava üretilmişti. Bu yıl ekonomideki kimi zorlü dönemlere rağmen günlük bin 100 ton baklava üretimine ulaştık. Yani bu yıl, günlük 50 ton daha fazla baklava üretiyoruz ve bu fazla üretimin büyük çoğunluğu turistler tarafından tüketiliyor. Bu kapsamda Türkiye’ye gelen turistlerin baklava tüketiminde 2019 yılının ‘rekor yılı’ olduğunu söyleyebiliriz.”

Turizmde işler yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 turist geldi. Bu ziyaretçilerin 36 milyon 428 bin 212’sini yabancı turistler, 5 milyon 136 bin 324’ünü ise yurt dışında yaşayan Türkler oluşturdu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda ziyaretçi sayısını yüzde 14.50 artıran Türkiye, ilk 9 ayda 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde etti.

Türkiye’ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.28 artış ile Rusya birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.