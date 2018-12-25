Mart ayında, Ankara'daki Gastronomi Zirvesi'nde "dünyanın en büyük baklavası" olarak Guinness rekoru kıran 515 kilogramlık baklavanın görüntüleri, 2018 yılında, İngiliz Reuters haber ajansının en çok izlenen videoları arasına girdi.

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesinde, tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklavayla rekor kırılmıştı.

Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantıyla denemenin başarılı olduğunu teyit etmişti.

Üç aylık bir çalışma sonucu hazırlanan ve daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta olan baklavada, yaklaşık 11 bin 800 dilim var.

Kaynak: Reuters