Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'de ateşkes kararına" rağmen, Husilerin döşediği mayınların çoğu, imha edilemedi.

Kentlerin yol kenarlarında, molozların ortasında, terk edilmiş okulların içinde, bazen en ufak bir dokunuşta patlayabilecek mayınlar bulunuyor.

Bu da Arap dünyasının en fakir ülkesinde hem bugünün sivilleri hem de gelecek nesiller için risk oluşturuyor.

"Yemen'in her bölgesinde mayın var"

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Yemen'deki Mayın Temizleme Projesi Program Müdürü (MASAM) Usame Al-Gosaibi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada "Bugün Yemen'in her bölgesinde mayın var. Savunma veya saldırı mekanizması olarak kullanılmıyor. Yemen'deki yerel nüfusu tehdit etmek için kullanılıyor." dedi.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Mayınlar nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti

ABD merkezli Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED), verilerine göre 2016 yılından bu yana mayınlar ve diğer patlayıcı maddeler sebebiyle 114 patlama yaşandı. 222 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yemen Sağlık Bakanı Nasser Baoum ise AP'ye yaptığı açıklamada, “Bir ordu mensubunun savaş sırasında bir mayının hedefi olması normal, fakat tarlaya ya da su almaya giden bir çocuğun bu mayınların hedefi olması bir trajedidir.” dedi.

Suudi Arabistan yetkilileri, Husiler'in 1 milyon kadar mayın döşediğini iddia ederek, bunun Yemen'i 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana mayın tehlikesinin en yüksek olduğu ülke yaptığını söyledi.

Kaynak: AP