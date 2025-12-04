Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
Türkiye
04.12.2025 11:58

Başkentte su krizi büyüyor: Gece saatlerine kadar kesinti uygulanacak

Sürekli arıza ve kesintilerle boğuşan Ankaralıları daha zorlu günler bekliyor. Kentteki şebeke hatlarının eski olması nedeniyle oluşan kayıplar ve su rezervlerindeki azalma gerekçe gösterilerek, suyun gece saatlerinde kontrollü şekilde verileceği duyuruldu. Gündüz saatlerinde ise uzun süreli su kesintileri bekleniyor.

Başkentte su krizi büyüyor: Gece saatlerine kadar kesinti uygulanacak

Ankara’da uzun süredir devam eden altyapı sorunları, su arz güvenliğini kritik noktaya taşıdı. Barajlardaki doluluk oranlarının da kritik seviyeye gerilemesi sebebiyle su kesintileri için harekete geçildi. 

Başkente su sağlayan barajlarda kullanılabilir su miktarı 210 milyon metreküpe gerilerken, Eğrekkaya, Akyar ve Çamlıdere barajlarında ise ölü hacimlerdeki suyun sisteme alınabilmesi için teknik çalışmalar yürütülüyor.

Gündüz kesilecek, gece kontrollü verilecek

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz" dedi, kesintilerin çoğunun arızalardan kaynaklandığını söyledi.

4 günü bulan kesintiler yaşanmıştı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı'ndan şehre günlük 530 bin metreküp suyu ileten Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'na bağlı iki hatta patlama yaşanmıştı.

Bu nedenle kente verilen su miktarı yarı yarıya azalmış, bazı ilçelerde 4 günü bulan kesintiler yapılmıştı.

Ankara ASKİ Su Kesintisi
