Duman 9.5ºC Ankara
İHA 04.12.2025 10:22

Ardahan’da termometreler eksi 17 dereceyi gördü

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu hava, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Kent genelinde araç camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve çatılarda kırağı oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen buz tuttuğu görüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

