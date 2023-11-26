Başkent'te fırtına ağaçları devirdi

Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı noktalarda ağaçlar devrildi, bazı ağaç dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Ayrancı Mahallesi'nde dün akşam rüzgarın etkisiyle lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Sincan Göktuğ Sokak'taki bir parktaki ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kent genelinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı.

Elvankent'te bir sitedeki bloklardan birinin dış cephesindeki metal kaplamalar, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı da sabah saatlerindeki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle durduruldu.