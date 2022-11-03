Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde "kasten yaralama" suçundan aranan K.B. Beypazarı, "kasten öldürme" suçundan aranan M.S.B. de Sincan'da gözaltına alındı.

"Tasarlayarak öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya bulundurma veya kullanma" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. ise Çubuk'ta yakalandı.

Üç şüpheli de jandarma timlerince cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, yol kontrol noktaları ve devriye faaliyetlerinde farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 271 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

14 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bu tarihlerde Çubuk, Kalecik, Altındağ, Bala, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki 14 hırsızlık olayını aydınlattı.

Olayların faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Narkotik operasyonları

Uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı timlerince 31 Ekim'de Mamak'ta takibe alınan 4 şüpheli Çankaya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Birden fazla suç kayıtları bulunan M.S, M.T, M.Z. ve S.K'nin bulundukları araçta yapılan aramada, 1148 gram sentetik kannabionid ele geçirildi.

Yenimahalle'de O.Y. ve M.T'nin üst aramasında 5 gram esrar, Kahramankazan'da bir araçta yapılan aramada O.A'nın üzerinde 9 gram esrar, Mamak'ta yapılan istihbari çalışma sonucunda ise T.S, K.S. ve Y.K'nin kullandıkları araçta 65 gram eroin, 3 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 150 lira ele geçirildi. Mamak'ta 3 ayrı noktada M.S, D.D. ve H.C'nin üst aramalarında da 4 gram esrar, 2 gram eroin ve 20 uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

Jandarma timlerince 7 olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden K.S. tutuklandı.