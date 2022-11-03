Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 11 ton ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde karışımlı akaryakıt ürettiğini belirledi.
2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt, 4 adet bir tonluk tank, 9 adet 220 litrelik çelik varil, 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ve 1 adet el pompası ele geçirdi. Şüpheli 1 şahısta gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: Kayseri Akaryakıt Kaçak Akaryakıt
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