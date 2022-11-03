İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, bir e-ticaret sitesine bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili 21 Ekim'de Adana merkezli 15 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kod adları kullandıkları tespit edildi

Operasyonla ilgili yeni çıkan bilgilere göre, şebeke yöneticilerinin, banka hesaplarını kullandığı ve "fedai" olarak nitelendirdikleri 60 kişinin kimliklerinin polislerce belirlenmesinin önüne geçmek için telefonla görüşmelerinde "kartal", "mumcu", "pablo" ve "teko" gibi kod adlarını kullandıkları tespit edildi.

Yine şebekenin bu hesap sahiplerine aylık asgari ücret tutarında ödeme yaparak maaşa bağladığı belirlendi.

Matkap yerine kullanılmış tişört…

Öte yandan, iki şüphelinin, kendisiyle iletişime geçen bir vatandaşa satın almak istediği matkabın yerine matkap kutusuna kullandıkları bir tişörtü yerleştirip kargoladığı bilgisine ulaşıldı.

500 kişiyi 15 milyon lira dolandırmışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir e-ticaret sitesine bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırıldığını belirlemişti.

Polis, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 21 Ekim'de Adana merkezli 15 ilde şafak vakti düzenlediği operasyonda şebeke elebaşıları olduğu öne sürülen O.B. ve H.A. ile internet sitelerini taklit eden web tasarımcısı O.Ç'nin de aralarında olduğu 110 şüpheliyi yakalamıştı.

Operasyon kapsamında şebekenin kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı suçtan elde edilen gelirin, yaklaşık 6 milyon lirasına bloke konulmuş, zanlıların adreslerinde de ziynet eşyaları, cep telefonları, dijital materyaller ve silahlar ele geçirilmişti. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebeke üyelerinin banka hesaplarından bu kapsamda 60 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edilmişti.

17 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan şebekenin elebaşıları olduğu öne sürülen O.B. ve H.A. ile web tasarımcısı O.Ç'nin de arasında olduğu 17'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 37'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.