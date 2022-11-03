Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmını keserek maske yapan hırsız, pencereden kuaför dükkanına girdi.

Mutfaktan aldığı bezle ilk başta dokunduğu pencereyi defalarca temizleyen hırsız, daha sonra 2 saat boyunca 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çaldı.

Dokunduğu her yeri de en ince detayına kadar silen hırsız, arkasında iz bırakmadan dükkandan ayrıldı.

O anlar kuaför dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Suç kaydı kabarık çıktı

Olay sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Fahri B. olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra şüpheli ekipler tarafından yakalanarak karakola getirildi.

Burada ifadesi alınan ve sabıkasının kabarık olduğu öğrenilen Fahri B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.