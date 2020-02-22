Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesi Konya yolu üzerinde bir kamyonu şüphelenerek durdurdu.

Kamyonun tankerinde yapılan aramada, atık yağlardan elde edilen ve geri dönüşüm tesislerinde işlemlerden geçirilerek kamyon veya tır gibi araçlarda yakıt yerine kullanılabilen, halk arasında da '10 numara yağ' diye tabir edilen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonun şoförü sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.