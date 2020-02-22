Bostan Mahallesi Kurdela Sokakta, henüz belirlenmeyen bir nedenle 2 kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bu arada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.