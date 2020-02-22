Düz Mahallesi Pınar sokakta Sadık Öner'e ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede evi saran alevlere, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.