Haber Giriş: Kaynak: AA
Safranbolu'da 2 katlı ahşap evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Düz Mahallesi Pınar sokakta Sadık Öner'e ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede evi saran alevlere, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Karabük Safranbolu ahşap ev yangınSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 03:58
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