Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde bulunan bir balık restoranının mutfak kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Elektrik panosundan kısa devre sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Adana iş yeri yangını ÇukurovaSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 01:42
Son Haberler
- 01:21
- 01:17
- 00:59
- 00:45
- 00:13
Sıradaki Haber
İzmir'de mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz