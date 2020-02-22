Şanlıurfa'dan mevsimlik işçileri İstanbul'a götüren minibüs ile kamyon, Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Aksaray-Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.