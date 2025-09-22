Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2025 19:08

Başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla paylaşmak suç sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla paylaşmak suç sayıldı

Dairenin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram'da oluşturduğu bir hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı.

Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Kimliği tespit edilen, paylaşımı yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay istinaf kararını uygun buldu

Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

ETİKETLER
Aydın Cep Telefonu Sosyal Medya Yargıtay
Sıradaki Haber
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı
19:22
Bakan Tunç duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
18:42
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
İran'da her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildi
17:38
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
17:13
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ