Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2025 14:49

Giresun'da yoğun yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor

Giresun'da yağışların ardından oluşan hasarların giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Giresun'da yoğun yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor
[Fotograf: AA]

AFAD koordinasyonundaki ekipler, Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçeleri ile il genelinde oluşan hasarlara yönelik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ve heyelan meydana gelen bölgelerde oluşan zararların giderilmesi için yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yağışlar sonucu kapanan 20 köy yolu ise ulaşıma açıldı.

DSİ ekipleri de derelerde oluşan zararları tespit ederek temizlik faaliyeti yürütüyor.

Yetkililer, kente 18-20 Eylül'de metrekareye 382 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

ETİKETLER
Sel AFAD
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
17:05
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur
16:53
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' hayatını kaybetti
16:52
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar
16:53
Görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik hakim karşısında
16:34
Bakan Yumaklı: TARSİM'li olup don sigortası olmayanların destekleme ödemesine yakın zamanda başlayacağız
Gazze'de hastanelerdeki çocuklar adeta ölümü bekliyor
Gazze'de hastanelerdeki çocuklar adeta ölümü bekliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ