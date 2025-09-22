Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2025 13:51

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'de

Bakanlar Uraloğlu ile Bak, selden etkilenen Artvin'in Borçka ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceledi.

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'de
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilçede şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Camili-Muratlı ile Tektaş Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç'tan ilçedeki son duruma ilişkin brifing alan Uraloğlu ve Bak, Deviskel Deresi üzerinde yer alan ve önceki gün yoğun yağışta yıkılan tarihi Üç gözlü Kesmetaş Köprüsü'nün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'de

Heyelan yaşanan Aksu Mahallesi'ne de giden Uraloğlu ve Bak'a, Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ile diğer ilgililer eşlik etti.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Artvin Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Sağanak Sel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Fransa’nın kredi notu siyasi kriz ortasında bir haftada ikinci defa düşürüldü
15:14
Gazzeliler, Filistin'i tanıyan ülkelerin artmasıyla İsrail soykırımının durmasını ümit ediyor
14:58
Bakan Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
15:43
Giresun'da yoğun yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor
14:49
Soykırımcı İsrail ordusu, tüm bölgelerdeki birliklerini takviye ettiğini duyurdu
14:34
THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyası
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
FOTO FOKUS
Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı
Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ