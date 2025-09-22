Açık 21.1ºC Ankara
İHA 22.09.2025 11:39

Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geri manevra yaparak dönmeye çalışan bir sürücü, defalarca çöp konteynerine ve kaldırıma çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre yanlış caddeye giren bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak dönmek istedi. Ancak sürücü geri geri gelirken defalarca çöp konteynerine ve kaldırıma çarptı. Aracın ön ve arka kısmında hasar oluşmasına aldırış etmeyen sürücünün, sonunda dönüş yaparak yoluna devam ettiği görüldü. Yaşanan ilginç anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sürücünün defalarca çarpmasına rağmen dönmekte ısrar etmesi dikkat çekti.

Şanlıurfa Trafik Kazası
