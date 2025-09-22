Açık 21.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 22.09.2025 12:12

Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD Balıkesir Deprem
