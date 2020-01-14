Türkiye
Başkale'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara14 Ocak 2020 Salı 09:38 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:29
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
[Fotoğraf: Getty]
Van Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Ayrıca, engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: kar idari izin Fırtına eğitime kar engeli