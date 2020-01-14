Van Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA