İstanbul Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanına geçen cumartesi sabaha karşı gelen 4 şüpheli, 20 dakikada dükkanda bulunan ikinci el 40 adet telefonu ve yazar kasayı çaldı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar dükkana girerken bir yandan halay çekti.

Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu gören Mehmet Ezer, hemen polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Mehmet Ezer, sabaha doğru 4 hırsızın telefoncu dükkanına girdiğini gördü.

Ezer, "Beni en çok yaralayan şey, hırsızların rahat tavırları oldu. Kamera görüntülerini izlediğimde hırsızların içeriye girmeye çalışırken bir yandan da halay çekiyor olmaları çok zoruma gitti" dedi.

Kaynak: AA