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Türkiye
DHA 28.05.2024 13:55

Başıboş köpeklerin saldırdığı kadın merdivenlerden düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, 12 basamaklı merdivenden düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağ kolu ve burnunun kırıldığı belirlendi.

Olay, ilçenin Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı.

Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı kadın merdivenlerden düştü

"Dışarı çıkmaya korkar hale geldik"

Hastanede tedavisi yapılan Altunok, akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldiklerini belirterek, "Annemlere gitmek için yola çıktım. Bu sırada 4 sokak köpeği etrafımı sardı. Köpeklerden biri koluma biri bacağıma saldırdı. Onları korkutmak için ayakkabımı çıkarmak isterken dengemi kaybederek merdivenden düştüm. Bu sırada 2 köpek daha saldıracaktı vatandaşlar yardımıma koştu. Onlar olmasaydı beni paramparça ederlerdi" dedi.

Kıyafetinin kalın olması sebebiyle köpeklerin diş geçiremediğini söyleyen Altunok, yetkililerin tedbir almasını isteyerek, `Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar` diye konuştu. (DHA)

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