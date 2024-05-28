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Türkiye
AA 28.05.2024 12:29

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İstanbul Kayseri FETÖ Terörle Mücadele
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