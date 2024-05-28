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Türkiye
AA 28.05.2024 12:41

Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

M.Y. idaresindeki kamyonet, Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde, 19 yaşındaki Yunus Emre Uysal'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada Uysal ile motosiklette bulunan 18 yaşıdaki B.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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